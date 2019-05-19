الجبير: المملكة لا تريد حرباً في المنطقة لكن مستعدون للرد بقوة على أي اعتداء

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن النظام الإيراني لا يعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي مؤتمر صحافي من الرياض في ساعة مبكرة الأحد، شدد الجبير على أن المملكة لا تريد حرباً في المنطقة، لكن في حال اختار الطرف الآخر الحرب، والمقصود إيران، فالسعودية سترد بقوة وحزم على أي اعتداء.

وحث إيران على التعايش مع دول المنطقة، مناشداً قادتها الامتناع عن تبني السياسات التخريبية، وضرورة الالتزام بقواعد حسن الجوار، ودعاها إلى التوقف عن التدخل في شؤون المنطقة.

وأكد الجبير أن دول المنطقة عانت من جرائم النظام الإيراني وتدخلاته في شؤونها، مشيراً إلى تورط طهران في جرائم بإرسال متفجرات ودفع حجاج إلى المساس بأمن الحج، فضلاً عن تورطها في اعتداءات على دبلوماسيين سعوديين.

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كذلك ألمح إلى تورط طهران في تفجيرات مدينة الخُبر السعودية، فضلاً عن الاعتداء على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد عام 2016، إضافة إلى تشكيل خلايا تجسس وإرهاب في المملكة جرى ضبطها وتفكيكها.

وتحدث الوزير السعودي عن دعم طهران للميليشيات الحوثية التي أطلقت أكثر من 255 صاروخاً باليستياً على المملكة.

وعن قطر، قال: "لا نسمح للدوحة بدعم التطرف والإرهاب، أو بتحولها إلى منصة للعنف أو منبر للجماعات الإرهابية"، موضحاً أن الدوحة لا يمكن أن تستمر في انتهاج السياسات ذاتها التي تبنتها على مدى العشرين عاماً الماضية.