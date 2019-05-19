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إصابة 12 شخصاً على الأقل في انفجار حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير في الجيزة

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قال مصدران أمنيان إن انفجارا استهدف اليوم الأحد حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بمدينة الجيزة المجاورة للقاهرة مما أسفر عن إصابة 12 شخصا على الأقل معظمهم من السياح الأجانب.

وقال أحد المصدرين لرويترز "ورد إخطار بوقوع انفجار عند المتحف".

وقال المصدر الآخر "الانفجار استهدف حافلة سياحية".

ولم ترد على الفور تفاصيل أخرى عن جنسيات السياح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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