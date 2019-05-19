شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الظروف الحالية تتطلب موقفا خليجيا وعربيا موحدا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وام (أبوظبي) رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأشقائه قادة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين بمكة المكرمة يوم الخميس ٣٠ مايو الحالي، للتشاور والتنسيق حول الظروف الدقيقة الحالية التي تمر بها المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار، التي تتطلب موقفا عربيا موحداً.وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم (الأحد) في بيان لها إن هذه المبادرة ليست بالغريبة من القيادة السعودية التي طالما حرصت وعملت على ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.. وأشادت في هذا السياق بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كل ما يجمع الكلمة ويوحد الصف وينسق المواقف.



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