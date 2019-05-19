كتب - زكى السعدنى:

انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب لصف الأول الثانوي بالنظامين الإلكتروني والورقي، أدى الامتحانات 650 ألف طالب وطالبة فى مادة اللغة العربية. وتعقد الامتحانات على فترتين الأولى صباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية، والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، والثانية مسائية وتضم طلاب المدارس الخاصة، والمعاهد القومية. شهدت لجان الامتحانات الإلكترونية حالة من الارتباك الشديد فى عدد من المدارس بسبب عدم تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحانات نتيجة سقوط السيستم، وتكرار نفس المشاكل التى شهدتها...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في أول أيام الامتحانات.. وزارة التعليم ترسب في السيستم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.