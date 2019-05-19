داود نعى الأب وليم نخلة: نموذج للعيش المشترك والوطنية الصادقة المجردة

نعى وزير الثقافة ​محمد داود داود​، راعي أبرشية صفد البطيخ وبرعشيت للروم الملكيين الكاثوليك الأب وليم نقولا نخلة الذي توفي الليلة الماضية بعد صراع مع مرض السرطان. وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أشار إلى أن "الأب ​وليم نخلة​، سنفتقدك نموذجا للعيش المشترك والوطنية الصادقة المجردة. لترقد روحك بسلام".

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