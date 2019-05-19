جمعية "نواة" أعلنت بالتعاون مع نقابة المهندسين عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لجائزة نواة 2019

عقدت جمعية "نواة" و​نقابة المهندسين​ مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن شراكتهما حول جائزة أفضل تصميم معماري وبعض جوائز التكنولوجيا و​العلوم​، في مقر نقابة المهندسين في ​بيروت​.

تحدث في المؤتمر كل من أمين سر التقديمات الإجتماعية في النقابة المهندس فراس بو ذياب، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار ​جاد تابت​، رئيس جمعية نواة محمد خفاجة، ومنسق جائزة التصميم المعماري في نواة المعمار وائل مصطفى.

وأشار أمين سر التقديمات الإجتماعية في النقابة المهندس فراس بو ذياب إلى "أهمية هذه الفرصة التي تفتح الباب أمام المهندسين ​الشباب​ للإبداع وتقديم الأفكار والمشاريع".

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من جهته، شدد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت على "أهمية جائزة نواة بسبب اعتمادها موضوع الإنسان و​البيئة​ هذا العام من جهة ولتوجهها نحو الشباب المبدع من جهة أخرى".

ودعا رئيس جمعية نواة محمد خفاجة الموهوبين والمتخصصين إلى تقديم مشاريعهم التي يعول عليها لتطوير المجتمع والوطن سيما في ظل طرح موضوع بهذه الأهمية.

وأعلنت "نواة" عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لجائزة نواة 2019 والتي تشمل 12 جائزة ضمن مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم والفنون والآداب، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية حتى الواحد والثلاثين من شهر تموز المقبل.