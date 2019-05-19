عقدت جمعية "نواة" ونقابة المهندسين مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن شراكتهما حول جائزة أفضل تصميم معماري وبعض جوائز التكنولوجيا والعلوم، في مقر نقابة المهندسين في بيروت.
تحدث في المؤتمر كل من أمين سر التقديمات الإجتماعية في النقابة المهندس فراس بو ذياب، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، رئيس جمعية نواة محمد خفاجة، ومنسق جائزة التصميم المعماري في نواة المعمار وائل مصطفى.
وأشار أمين سر التقديمات الإجتماعية في النقابة المهندس فراس بو ذياب إلى "أهمية هذه الفرصة التي تفتح الباب أمام المهندسين الشباب للإبداع وتقديم الأفكار والمشاريع".
من جهته، شدد رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت على "أهمية جائزة نواة بسبب اعتمادها موضوع الإنسان والبيئة هذا العام من جهة ولتوجهها نحو الشباب المبدع من جهة أخرى".
ودعا رئيس جمعية نواة محمد خفاجة الموهوبين والمتخصصين إلى تقديم مشاريعهم التي يعول عليها لتطوير المجتمع والوطن سيما في ظل طرح موضوع بهذه الأهمية.
وأعلنت "نواة" عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لجائزة نواة 2019 والتي تشمل 12 جائزة ضمن مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم والفنون والآداب، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للجمعية حتى الواحد والثلاثين من شهر تموز المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية "نواة" أعلنت بالتعاون مع نقابة المهندسين عن فتح باب تقديم طلبات الترشيح لجائزة نواة 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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