جابر: الدولة تنفق أموالا كثيرة على دعم التعليم الرسمي ونريد مقابلا جيدا لذلك

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ إلى أن "​الدولة اللبنانية​ تنفق اموالا كثيرة على دعم ​التعليم الرسمي​، ونحن نريد ان يكون هناك مقابل لهذه الاموال ومقابل جيد".

وخلال تنظيم مدرسة يوسف سلمان شمعون للروضات، في ​النبطية الفوقا​، حفل تخرج تلامذتها السنوي، تحت عنوان "أجراس العودة فلتقرع"، لفت إلى أن "المدرسة من أفضل المدارس في المنطقة، ولا ننسى انها مدرسة رسمية ويسعدنا ان ما نهدف اليه ان نرتقي بالمدرسة الرسمية، وكما تعلمون ان ​مجلس الجنوب​ عندما يقدر الجهد المبذول هنا ويوافق على بناء جديد للمدرسة حتى يستفيد اكبر عدد من الطلاب، فهي ​سياسة​ متبعة من سنوات، فمجلس الجنوب ورئيس المجلس النيابي نبيه بري ومنذ تولى مقدرات الحكم، كان لديه سياسة ان يكون هناك مدارس رسمية على مدى هذه المنطقة".

وأمل جابر أن "نصل بمستوى التعليم الرسمي في هذه المنطقة وفي كل لبنان الى المستويات التي نطمح اليها، وأن نبني وطنا ونبني اقتصادا لهؤلاء الطلاب يليق بهم ويليق بكل ابناء هذا الوطن".