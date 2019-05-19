مساعدات مالية من "القوات" منطقة جزين لعدد من كنائس المنطقة

بتوجيهات من رئيس حزب "القوّات اللبنانية" ​سمير جعجع​ قامت منطقة جزين في "القوات" بتقديم مساعدات مالية للجان الوقف لعدد من كنائس المنطقة وهي: كنيسة السيدة - جزين، كنيسة مار يوسف - زحلتي، كنيسة مار الياس - انان، كنيسة مار الياس - كفرفالوس، وذلك في مبنى الأمانة العامة "للقوات" في الضبية بحضور أعضاء لجان وقف الكنائس المذكورة، بالإضافة للأمين المساعد لشؤون المناطق جوزف أبو جودة، منسّق منطقة جزين جورج عيد، أمين سر جهاز الإعلام والتواصل ادمون الأسمر.

وكان لأبو جودة كلمة أكد فيها أن هذه المساعدات تأتي ايماناً منّا بتثبيت أبناء المنطقة في ارضهم ولتعزيز وجودهم، وهو عمل تكاملي في سياق تقدم وحضور الكنيسة الجامعة لكافة أبنائها.

كما شدد أبو جودة على ان "القوات" تقف دائما الى جانب مجتمعها وكنيستها، لافتاً إلى أن متابعة بناء الكنائس هو مسار تاريخي منذ مئات السنين، بدأ مع الرهبانيات بالتعاون مع أبناء هذه الأرض، وتقديماتنا اليوم تأتي في هذا السياق.

وبالمناسبة تقدّم أعضاء لجان الوقف بالشكر الكبير من "​القوات اللبنانية​" لدعمها الدائم وللفتتها المباركة، شاكرين رئيس الحزب الدكتور جعجع لاهتمامه الخاص بالمنطقة وأهلها وهمومها والوقوف الدائم الى جانب أبناء المنطقة وكنيستها.