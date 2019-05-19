قوى الأمن: القبض على شخصين بعد الادعاء عليهما في فصيلة المريجة بجرم السلب

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "بتاريخ 6/5/2019، ادعى المواطن أ. غ. (مواليد العام 1999) لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد مجهولين - على متن ​سيارة​ "فان" لون أبيض- بجرم سلب مبلغ من المال بقوة ​السلاح​"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 14/5/2019، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة ​الضاحية الجنوبية​ القضائية في وحدة ​الشرطة القضائية​، تمكنت -خلال فترة أسبوع- من تحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهما، وهما: ح. ش. ( مواليد العام 1999، لبناني) م. خ. ( مواليد العام 1994، لبناني) وضبطت في حوزتهما السكين التي استخدمت في ​عمليات السلب​.

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وبتعاطيهما ​المخدرات​. وقد تعرف إليهما المدعي بشكل مؤكد".

وعممت المديرية بناء على إشارة ​القضاء​ المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وتطلب من المواطنين والمقيمين، الذين وقعوا ضحية أعمالهما أو تعرضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الكائن في ​الاوزاعي​ - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".