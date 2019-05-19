أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "بتاريخ 6/5/2019، ادعى المواطن أ. غ. (مواليد العام 1999) لدى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، ضد مجهولين - على متن سيارة "فان" لون أبيض- بجرم سلب مبلغ من المال بقوة السلاح"، مشيرة الى أنه "بتاريخ 14/5/2019، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، تمكنت -خلال فترة أسبوع- من تحديد هوية الفاعلين، وتوقيفهما، وهما: ح. ش. ( مواليد العام 1999، لبناني) م. خ. ( مواليد العام 1994، لبناني) وضبطت في حوزتهما السكين التي استخدمت في عمليات السلب.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وبتعاطيهما المخدرات. وقد تعرف إليهما المدعي بشكل مؤكد".
وعممت المديرية بناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورتيهما، وتطلب من المواطنين والمقيمين، الذين وقعوا ضحية أعمالهما أو تعرضوا لأعمال مماثلة، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الكائن في الاوزاعي - ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: القبض على شخصين بعد الادعاء عليهما في فصيلة المريجة بجرم السلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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