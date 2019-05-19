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العثور على جثة مواطن قضى بطلق ناري في الرابية

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أفادت معلومات صحافية عن العثور على جثة مواطن في العقد السابع من العمر، مصابا بطلق ناري في منزله في الرابية- المتن. وحضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية وباشرت تحقيقاتها لكشف الملابسات.

وبعد معاينة الجثة من قبل الطببب الشرعي، نقلها عناصر ​الدفاع المدني​ إلى مستشفى ​البوار​ الحكومي.

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