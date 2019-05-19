نائب جمهوري: ترامب انخرط في سلوك قد يستوجب اقالته

اعتبر النائب الجمهوري جاستن عماش السبت أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ انخرط في سلوك قد يستوجب "اقالته"، ليصبح بذلك أول سياسي من حزبه يدعو لعزل سيد ​البيت الأبيض​.

واتّهم النائب عن ولاية ميشيغان وزير العدل ​وليام بار​ بتضليل العامّة "عمدا"، بشأن مضمون تقرير المدعي الخاص ​روبرت مولر​ المرتبط بتدخل ​روسيا​ المؤيد لفوز ترامب في انتخابات 2016 الرئاسية.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي،، أشار عماش إلى أنه "لم يقرأ تقرير مولر سوى عدد قليل من أعضاء الكونغرس"، لافتاً إلى أن التقرير حدد "عدة أمثلة لسلوكيات تطابق جميع عناصر عرقلة سير العدالة".

وأضاف أنه "بلا شك، كان من الممكن توجيه اتهامات مبنية على هذه الأدلّة لأي شخص غير الرئيس الأميركي".

وأوضح أنه "بخلاف ما أظهره بار، فإن تقرير مولر يكشف أن الرئيس ترامب انخرط في أفعال محددة وبنمط من السلوك يستوفي الحد الأدنى (للسلوكيات التي تستوجب) الاقالة".