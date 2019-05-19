17 جريحا في تفجير القاهرة بينهم 10 مصريين و7 من جنوب إفريقيا

أفادت معلومات ​صحفية​ بـ "سقوط 17 جريحا في ​تفجير​ الحافلة السياحية بينهم 10 مصريين و7 من ​جنوب إفريقيا​". وكانت أفادت المعلومات بـ"وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة، مما أدى لإصابة 14 شخصاً. وسارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة، في حين قامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث، ويجري حالياً تمشيطها، فيما تقوم قوات المفرقعات بالبحث عن أي عبوات أخرى.

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