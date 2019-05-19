دفاع سوريا نفت استخدام الجيش السوري سلاحا كيميائيا بكباني بريف اللاذقية

لفتت ​وزارة الدفاع السورية​ إلى أنه "تتناقل المجموعات ​الإرهاب​ية وبعض وسائل الإعلام التابعة لها خبراً كاذباً مفبركاً عن استخدام ​الجيش​ العربي السوري سلاحاً كيميائياً في بلدة كباني ب​ريف اللاذقية​"، نافيةً "هذه ​الأخبار​ جملة وتفصيلاً"، مؤكدةً "أنها ماضية في محاربة الإرهاب واجتثاثه حتى تطهير آخر ذرة تراب ​سوريا​".

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