الدفاع الروسية: الجيش السوري توقف عن إطلاق النار في إدلب من جانب واحد

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن "المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب، قصفوا مواقع الجيش السوري 13 مرة، منذ 18 أيار الحالي".
وأشار مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية، والذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية مقرا له، إلى أن "القوات الحكومية السورية توقفت، منذ منتصف ليل السبت 18 أيار، عن إطلاق النار من جانب واحد، لكن المسلحين يستمرون في قصف مواقع للجيش وسكان مدنيين باستخدام مدافع الهاون وراجمات الصواريخ المحظورة في المنطقة منزوعة السلاح، بموجب اتفاقات أستانا من العام 2017، واتفاقات سوتشي من العام 2018".
وذكر المركز بأن "عمليات القصف هذه أسفرت عن إصابة 3 جنود سوريين بجروح".
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