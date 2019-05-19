أفادت حكومة إقليم شمال العراق بأن "رئيس وزراء إقليم شمال العراق، نيجيرفان بارزاني بحث مع القنصل العام الأميركي في الإقليم، تحسن العلاقات بين أربيل وبغداد، وخطوات ما بعد تنظيم "داعش" الارهابي ومنع ظهوره من جديد"، مشيرةً إلى أنه "جرى التباحث حول أعمال ونشاطات القنصلية الأميركية، والعلاقات بين الإقليم وأمريكا في كل المجالات".
ولفتت إلى أنه "تم التباحث حول علاقات أربيل - بغداد وتحسنها وحل المشاكل بينهما عن طريق الحوار، والتطورات التي تشهدها المنطقة"، موضحةً أنه "جرى خلال اللقاء بحث خطوات ما بعد داعش لاجتثاث الفكر المتطرف ومنع ظهوره من جديد بالتنسيق بين بغداد وأربيل والتحالف، والتمهيد لعودة النازحين إلى ديارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر بارزاني يبحث مع القنصل الأميركي تحسن العلاقات مع بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.