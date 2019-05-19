بارزاني يبحث مع القنصل الأميركي تحسن العلاقات مع بغداد

أفادت ​حكومة​ إقليم ​شمال العراق​ بأن "رئيس وزراء إقليم شمال العراق، ​نيجيرفان بارزاني​ بحث مع القنصل العام الأميركي في الإقليم، تحسن العلاقات بين ​أربيل​ و​بغداد​، وخطوات ما بعد تنظيم "داعش" الارهابي ومنع ظهوره من جديد"، مشيرةً إلى أنه "جرى التباحث حول أعمال ونشاطات القنصلية الأميركية، والعلاقات بين الإقليم وأمريكا في كل المجالات".

ولفتت إلى أنه "تم التباحث حول علاقات أربيل - بغداد وتحسنها وحل المشاكل بينهما عن طريق الحوار، والتطورات التي تشهدها المنطقة"، موضحةً أنه "جرى خلال اللقاء بحث خطوات ما بعد داعش لاجتثاث الفكر المتطرف ومنع ظهوره من جديد بالتنسيق بين بغداد وأربيل والتحالف، والتمهيد لعودة ​النازحين​ إلى ديارهم".