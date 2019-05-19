وزير الطاقة السعودي: أعمال التخريب لم تؤثر على إمداداتنا

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن "أعمال التخريب التي تعرضت لها محطتا ضخ النفط لم تؤثر على إمداداتنا"، مشيراً إلى أن "مخزون النفط العالمي يزداد والاحتياطات ضخمة".
وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن السعودية قد أعلن، الثلاثاء، أنه جرى استهداف لمحطتي الضخ البترولية التابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض، في هجوم.
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