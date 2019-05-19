السفير التركي في طهران: ارادة ترکیا قوية ازاء الحظر الاميركي ضد ايران

اكد ​السفير التركي​ في ​طهران​ دريا اورس "ارادة ​تركيا​ القوية ازاء الحظر الاميركي ضد ​الجمهورية​ الاسلامية ال​ايران​ية"، مشيراً إلى أن "هنالك في ايران الكثير من الطاقات الجيدة جدا للاستثمار ومن المؤكد انه مع تذليل العقبات سيرغب المستثمرون الاتراك في الحضور والمشاركة في السوق الاقتصادية الايرانية".

واشار الى "انخفاض عدد السياح الايرانيين الى تركيا بنسبة 18 الى 20 بالمائة خلال العام الماضي"، موضحا ان "​وزارة السياحة​ في بلاده تهدف الى استقطاب 40 مليون سائح الى تركيا خلال العام الحالي"، لافتاً إلى أن "الشعب التركي ليست لديه المعلومات الكافية عن المناطق السياحية والاثرية في ايران"، مضيفاً: "معالجة هذا الامر ممكن عبر الدعاية المناسبة".