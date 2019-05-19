لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في كلمة له بمناسبة مئوية انطلاق نضال ​الاستقلال​ الوطني إلى أنه "في كل يوم نحبط مؤامرة ضد بلادنا في الداخل والخارج، ونجدد عزمنا من أجل مستقبل أقوى"، مشيراً إلى أنه "مثلما بدأ مصطفى كمال نضاله في 19 مايو مؤمنًا بالحق والشعب فقط دون أن يلتفت لأولئك الذين خضعوا للاحتلال وكانوا يرون الخلاص في الانتداب، فإننا نسير اليوم على خطاه".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: في كل يوم نحبط مؤامرة ضد بلادنا في الداخل والخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.