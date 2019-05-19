أبدت شركة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات استعدادها لمواجهة ضغوط واشنطن، مع تقليص ارتهانها للشركات الاميركية، كما اكد مؤسسها رين تشنغفاي في تصريح للصحافة اليابانية.
وأشار إلى أن مجموعته ستواصل تطوير مكوناتها الخاصة لتقليص ارتهانها لمجموعة الموردين الأجانب، لافتاً إلى أن "لم نفعل أي شيء ينتهك القانون"، وتوقع أن يتباطأ نمو هواوي "إنما بصورة طفيفة فقط".
وأكد تشنغفاي أن شركته لن تخضع لضغوط واشنطن، موضحاً أننا "لن نغير التوجه بناء على طلب الولايات المتحدة ولن نقبل المراقبة مثلما فعلت شركة زد.تي.آي"، في إشارة إلى شركة صينية عملاقة أخرى للاتصالات استهدفتها العقوبات الاميركية العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس شركة هواوي الصينية: لن نخضع لضغوط واشنطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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