لافروف: روسيا لن تقدم تنازلات تنافي مصالحها الوطنية

أكد وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ أن "الأسلوب المهذب الذي اعتادت ​روسيا​ على استخدامه في تواصلها مع شركائها الدوليين، لا يعني استعدادها لتنازلات لا تناسب مصالحها الوطنية".

وفي تصريح له، تطرق لافروف إلى العلاقات الروسية الأميركية، مشيراً الى أن "الأدب شيء لا بد منه، وبإمكاننا مناقشة أي موضوع كان، وذلك لأنه يجب التواصل وسماع الآخر. أما نحن، فنسمع الآخرين، بينما هم الأميركيون لا يسمعوننا دائما".

ولفت الى أن "ذلك لا يعني إطلاقا أن كلامنا المهذب يدل على استعدادنا لتقديم تنازلات تتنافى مع المصالح الوطنية الجوهرية لروسيا الاتحادية".