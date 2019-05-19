خلية الإعلام الأمني في العراق: اعتقال قيادي في تنظيم داعش شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني في ​العراق​ عن "إلقاء القبض على قيادي في ​تنظيم داعش الإرهابي​ كان يشغل منصب أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل ​نينوى​ شمال البلاد"، موضحةً أنه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، فوج سوات التابع لقيادة شرطة نينوى، يلقي القبض على القيادي في عصابات داعش الإرهابية الملقب بجهاد الأنصاري والذي كان يشغل منصب ما يسمى أمير كتيبة الهاونات في قاطع سهل نينوى".

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