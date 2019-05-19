الأسطول الأميركي الخامس: دول الخليج بدأت أمس دوريات أمنية بمياهها الإقليمية

نقلت وكالة " ​رويترز​" للانباء عن الأسطول الأميركي الخامس بان "​دول مجلس التعاون​ الخليجي بدأت تعزيز الدوريات الأمنية في ​المياه​ الإقليمية الدولية منذ يوم أمس".

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