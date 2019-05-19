اندلعت النيران في أحد أكبر ألواح الاعلانات الرقمية في تايمز سكوير في نيويورك السبت وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات على ما أفاد مسؤولون.
وراحت السنة النار ترتفع من اللوحة العملاقة قرابة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.
وبث مستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات مصورة للحريق الذي اندلع على جانب شاشة كانت تمرر دعاية لمشروب كحولي.
وأوضح الناطق باسم فرق الاطفاء في نيويورك أن الحريق لم يؤد إلى إصابات مشيرا إلى أن المبنى الذي يقع عليه اللوح الإعلاني لم يتضرر كذلك.
وقد تم احتواء الحريق عند الساعة 19,58 ت غ على ما أكد الناطق لوكالة فراس برس.
وأشار إلى أن سبب الحريق لا يزال حتى الآن مجهولا.
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع النيران في لوح إعلاني رقمي عملاق في تايمز سكوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.