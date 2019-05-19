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اندلاع النيران في لوح إعلاني رقمي عملاق في تايمز سكوير

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دبي - بواسطة محمد فارس © شانون أم صورة وفرتها شانون أم من حسابها عبر تويتر تظهر النيران مندلعة في لوح إعلاني في تايمز سكوير في نيويورك في 18 أيار/مايو 2019

اندلعت النيران في أحد أكبر ألواح الاعلانات الرقمية في تايمز سكوير في نيويورك السبت وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه من دون وقوع إصابات على ما أفاد مسؤولون.

وراحت السنة النار ترتفع من اللوحة العملاقة قرابة الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش.

وبث مستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات مصورة للحريق الذي اندلع على جانب شاشة كانت تمرر دعاية لمشروب كحولي.

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وأوضح الناطق باسم فرق الاطفاء في نيويورك أن الحريق لم يؤد إلى إصابات مشيرا إلى أن المبنى الذي يقع عليه اللوح الإعلاني لم يتضرر كذلك.

وقد تم احتواء الحريق عند الساعة 19,58 ت غ على ما أكد الناطق لوكالة فراس برس.

وأشار إلى أن سبب الحريق لا يزال حتى الآن مجهولا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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