بوينغ تقر بوجود خلل في أجهزة محاكاة الطيران في طائرات 737 ماكس

دبي - بواسطة محمد فارس © أ ف ب طائرة بوينغ 737 ماكس 9 قرب مصنع بوينغ في رنتون في واشنطن في 12 آذار/مارس 2019 طائرة بوينغ 737 ماكس 9 قرب مصنع بوينغ في رنتون في واشنطن في 12 آذار/مارس 2019 ا ف ب/ا ف ب

اعترفت شركة بوينغ الأمريكية بوجود خلل في برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس وقالت إنها قامت بتصحيح هذا الخلل إلا أنها لم توضح تاريخ التفطن إليه. وذكر العملاق الأمريكي لتصنيع الطائرات أن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران وقالت إن التغييرات التي أدخلتها ستحسن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة.

أقرّت شركة "بوينغ" الأمريكية أنها أُرغمت على تصحيح خلل في برنامج أجهزة محاكاة مخصصة لتدريب طياري طائرات 737 ماكس، التي شهدت كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصاً.

وبحسب الشركة المصنعة للطائرات، فإن البرنامج المستخدم في أجهزة محاكاة الطيران كان غير قادر على استنساخ بعض ظروف الطيران، خصوصاً تلك التي أدت إلى حادثة طائرة 737 ماكس التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من آذار/مارس الماضي في جنوب شرق أديس أبابا بعد دقائق قليلة من إقلاعها وأسفرت عن 157 قتيلاً.

وقالت الشركة "قامت بوينغ بتصحيحات في برنامج جهاز محاكاة الطيران وأعطت معلومات إضافية لمشغلي النظام للتأكد من أن التجربة تمثل ظروف الطيران المختلفة". وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها بوينع بخلل في التصميم بشأن معدات 737 ماكس.

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ولم تحدد بوينغ التاريخ الذي لاحظت فيه الخلل وما إذا كانت أبلغت المنظمين.

وأكدت الشركة أن التغييرات التي قامت بها ستحسّن تدريب الطيارين على أجهزة المحاكاة.

وتابعت الشركة أن "بوينغ تعمل حالياً بشكل وثيق مع الشركات المصنّعة للنظام والمنظمين على هذه التعديلات والتحسينات للتأكد من عدم اضطراب تدريب (الطيارين) من جانب الزبائن (الشركات)".

وقالت شركة "ساوثويست" الأميركية للطيران، وهي تملك 34 طائرة 737 ماكس وأوقفت العمل بها في منتصف آذار/مارس، السبت لوكالة فرانس برس إنه يُفترض أن تحصل على جهاز محاكاة خاص لماكس "بحلول نهاية العام".