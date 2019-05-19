الحشد الشعبي العراقي: مقتل وإصابة 33 شخصا في انفجار عبوة ناسفة بديالى

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):
أفادت هيئة الحشد الشعبي العراقي، اليوم الأحد، بمقتل 7 من عناصرها وإصابة 26 آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة لنقل منتسبيها في محافظة ديالي.
وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أن حافلة لنقل المنتسبين في اللواء 20 بالحشد الشعبي تعرضت لتفجير عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق؛ ما أسفر عن مقتل 7 مقاتلين وإصابة 26 آخرين.
وأضاف البيان أن الحادث الإرهابي وقع على طريق "بلدروز" شرق ديالى، مشددا على أن هذه العملية الجبانة لن تثني الحشد عن مواصلة جهوده في تأمين المحافظة وتطهيرها من خلايا تنظيم (داعش) الإرهابي.
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