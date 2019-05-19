القوى العاملة: صرف 111 ألف جنيه مستحقات متأخرة لـ10 عمال بالأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بعمان، في تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة الأردنية لصرف مستحقاتهم التي تقدموا بشكوى بشأنها وبلغت 6470 دينارًا أردنيًا -ما يعادل 111 ألفًا و750 جنيهًا مصريً-.

وقال بيان للوزارة، اليوم الأحدـ، إنه بالتواصل مع المستشار العمالي بالأردن أشرف الحرايري، للوقوف على تسوية هذه الشكاوى، أكد الأخير أن المكتب تواصل مع مسئولي الشركات وأصحاب الأعمال التي تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، وأسفر ذلك عن إعطاء العامل "أحمد.ف" براءة ذمته من كفيله، كما تم حل مشكلة العامل "عماد. م" ضد الكفيل وصرف 215 دينارًا إعطاء العامل براءة ذمته.

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كما تم حل شكوى المواطن "أحمد.أ" ضد الكفيل "محمود. ع" وصرف 375 دينارًا ما يعادل 9375 جنيهًا مصريًا تقريبًا، وشكوى "محمد. ع" ضد "حمزة .ط" وحصل العامل على 150 دينارًا ما يعادل 3750 جنيهًا مصريًا تقريبًا وبراءة ذمته، وشكوي من العامل "عبد المولي.ع" ضد كفيله "حربي. س" وتم صرف راتب سنة و3 شهور بلغ 2570 دينارًا، ما يعادل 64250 جنيهًا مصريًا.

وتابع البيان: "تم حل شكوى كل من "سعيد.م" و"سيد.م"، و"محمد.ع" ضد الكفيل "سلطان. د" وحصلوا 1010 دينارا ما يعادل 25250 جنيهًا مصريًا واستلموا جوازات سفرهم، كما حصل "بهجت. س" نصف راتب الشهر وبلغ 150 دينارًا ما يعادل 3750 جنيهًا مصريًا".

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