بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث على طريق "تنيدة – منفلوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

لقي شخص مصرعه، منذ قليل، وأصيب آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمحافظة الوادي الجديد، على طريق "بلاط – منفلوط".

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من قسم شرطة النجدة يفيد وقوع حادث مروري على الطريق الواصل بين قرية تنيدة التابعة لمركز بلاط ومركز منفلوط في أسيوط.

وتبين انقلاب سيارة على طريق "تنيدة – منفلوط،" أسفر عن إصابة "محمد مجدي عمر، 22 سنة"، و"محمد عبد الرؤوف عبد الباسط، 39 سنة"، ومصرع "أحمد صالح شلبي" 28 سنة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين والمتوفي لمستشفى الداخلة العام، وجاري تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العام لتتولى التحقيق.