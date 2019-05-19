250 مليون دولار وديعة من السعودية لحساب البنك المركزي السوداني

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، تحويل وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني، في إطار حزمة مساعدات سعودية إماراتية مشتركة للسودان.
وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن وزارة المالية في المملكة "قامت بإيداع مبلغ 937.5 مليون ريال، ما يعادل مبلغ 250 مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني".
وأوضحت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي "إنفاذا لتوجيهات" العاهل السعودي، الملك سلمانبن عبد العزيز، و"بناء على ما أعلن في 21 أبريل 2019، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أمريكي مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية
وفي هذا السياق، قال وزير المالية السعودي، محمد بن عبد الله الجدعان، إن "هذه الوديعة تأتي امتدادا لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق"، مضيفا أن "هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لا سيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس... إيجابا على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين".
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