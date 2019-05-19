مصرع 4 عمال جراء سقوط رافعة في مدينة إسرائيلية

لقى أربعة عمال اليوم، مصرعهم جراء سقوط رافعة في موقع بناء بمدينة يفنه وسط إسرائيل.
ووقع الحادث المأساوي إثر سقوط وحدات إسمنتية ثقيلة تستخدم لتثبيت الرافعة على الأرض، ما أدى إلى وفاة ثلاثة عمال على الفور، فيما بقي الرابع داخل الرافعة على ارتفاع عدة أمتار ولم يستطعرجال الإطفاء انتشال جثته بعد.
ولم يتضح بعد ما إذا كان الحادث المأساوي نجم عن خلل تقني أو إهمال بشري، وأعلنت الشرطة فتح تحقيق في الحادث وتوقيف ثمانية عمال آخرين لاستجوابهم.
وألقى وزير العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية، حاييم
وارتفع بذلك عدد العمال الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء بإسرائيل منذ بداية العام الجاري إلى 20 قتيلا، حسب النشطاء المدافعين عن حقوق العمال.
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