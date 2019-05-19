لافروف: روسيا لن تقدم تنازلات تنافي مصالحها الوطنية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الأسلوب المهذب الذي اعتادت روسيا على استخدامه في تواصلها مع شركائها الدوليين، لا يعني استعدادها لتنازلات لا تناسب مصالحها الوطنية.
وفي مقابلة مع برنامج "موسكو.. الكرملين. بوتين" الذي بثته قناة "روسيا 1" التلفزيونية، اليوم الأحد، تطرق لافروف إلى العلاقات
وتابع لافروف قائلا: "لكن ذلك لا يعني إطلاقا
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مدينة سوتشي، مع كل من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية الروسي لافروف، ووصف الجانبان المحادثات التي جرت بالبناءة، مؤكدين الاتفاق بينهما على مواصلة الحوار حول جميع الملفات ذات الاهتمام المتبادل.
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