تفاصيل مثيرة في قضية اختطاف الرضيعة السعودية بجدة

قال عم الرضيعة السعودية نور، التي اختطفت يوم الخميس، من أحد مستشفيات مدينة جدة، إنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة.

واتهم عبدالرحمن فارع من أسماها "سيدة المصعد" باختطاف المولودة، نافيا أن يكون لدى الأسرة أي خلاف مع أي طرف، ومستبعدا أن تكون الجريمة انتقاما، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ورجح عم الرضيعة أن يكون

الأمر تصفية حساب مع المستشفى الواقع في حي الحمراء، وليس مع الأسرة بعينها، خصوصا أن الخاطفة عمدت إلى تغيير ملابس المولودة للتمويه، ما يشير ربما إلى علاقتها برعاية المواليد في المستشفيات.

وقال عم المولودة إنه عثر عليها، وهي في حالة صحية جيدة،

في مستشفى بحي النهضة، إذ عمدت الخاطفة إلى وضع ورقة برقم هاتف الأسرة، ما يثير علامات استفهام، وهو أمر محل تحريات الجهات المختصة، مشيرا إلى أن انتشار الواقعة على منصات التواصل الاجتماعي ربما ضيق الخناق على الخاطفة، فقررت إعادتها لذويها.

وروى عم الرضيعة تفاصيل الحادثة من بدايتها، التي وقعت في يوم الولادة نفسه ليلا، إذ ولدت الرضيعة فجر الخميس، ووقعت حالة الاختطاف عند الـ10 ليلا من اليوم نفسه.