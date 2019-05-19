قال عم الرضيعة السعودية نور، التي اختطفت يوم الخميس، من أحد مستشفيات مدينة جدة، إنه تم العثور عليها وهي بصحة جيدة.
واتهم عبدالرحمن فارع من أسماها "سيدة المصعد" باختطاف المولودة، نافيا أن يكون لدى الأسرة أي خلاف مع أي طرف، ومستبعدا أن تكون الجريمة انتقاما، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
ورجح عم الرضيعة أن يكونالأمر تصفية حساب مع المستشفى الواقع في حي الحمراء، وليس مع الأسرة بعينها، خصوصا أن الخاطفة عمدت إلى تغيير ملابس المولودة للتمويه، ما يشير ربما إلى علاقتها برعاية المواليد في المستشفيات.
وقال عم المولودة إنه عثر عليها، وهي في حالة صحية جيدة،
وروى عم الرضيعة تفاصيل الحادثة من بدايتها، التي وقعت في يوم الولادة نفسه ليلا، إذ ولدت الرضيعة فجر الخميس، ووقعت حالة الاختطاف عند الـ10 ليلا من اليوم نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل مثيرة في قضية اختطاف الرضيعة السعودية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.