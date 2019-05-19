سفير الكاميرون يشيد بعمق علاقات بلاده مع مصر ويصفها بـ"الممتازة"

أشاد سفير الكاميرون بالقاهرة، محمد لابيرينج، بعمق العلاقات بين بلاده ومصر ووصفها بأنها "ممتازة" على المستوى السياسي.

قال السفير الكاميروني - في تصريح صحفي أدلى به، اليوم الأحد، إن التعاون الاقتصادى بين مصر والكاميرون لا يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية.. معربًا عن أمله في أن يشهد التعاون الاقتصادي مزيدًا من التطور لصالح الشعبين.

ونوه بالزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين، حيث قام وزير الدفاع الكاميروني بزيارتين لمصر خلال الفترة الماضية.. كاشفًا النقاب عن أن وزير العدل الكاميروني سيشارك في أعمال مؤتمر مكافحة الفساد الذي ستستضيفه القاهرة في يونيو المقبل.

أثني سفير الكاميرون لدى القاهرة بالمشروعات الضخمة التي تشهدها مصر حاليًا، خصوصًا مشروعات قناة السويس، التي قام بزيارتها أخيرًا.. لافتًا إلى أنه يتولى منصب سفير الكاميرون بالقاهرة منذ حوالى أحد عشر عامًا، ولكنه لم يشهد طفرة حقيقية في مصر إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحول رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.. أعرب السفير لابيرينج عن سعادته لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي الحالية

للاتحاد الأفريقى، حيث يبذل جهودًا كبيرة لدفع القارة إلى الأمام، بما في ذلك ما يتعلق باتفاقية التجارة الحرة التي ستدخل حيز النفاذ نهاية شهر مايو الجارى.وأشاد السفير بسياسة الرئيس السيسي في أفريقيا وهو ما تعكسه الزيارات المتعددة التي يقوم بها الرئيس في عدد كبير من البلدان الأفريقية، وكذا الزيارات التي يقوم بها عدد من القادة الأفارقة إلى مصر.وقال إن الكاميرون تمتلك إمكانات وثروات طبيعية كبيرة، وتنفتح على التعاون والاستثمار بما في ذلك مع مصر، كاشفًا النقاب عن أن الفترة المقبلة ستشهد تسيير خط طيران لشركة مصر للطيران بين بلاده ومصر، مما سيسهم في تعزيز حركة السياحة والتبادل التجاري بين البلدين.وفى سياق آخر.. قال السفير إن بلاده تحتفل غدًا بالعيد الوطنى الذى يوافق "يوم الوحدة".. لافتًا إلى أن الكاميرون تركز حاليًا علىتحقيق التنمية وضمان الاستقرار فى المنطقة والقارة، كما تعمل على محاربة الإرهاب، حيث توجد بعض العناصر التي تسعى إلى زعزعة وحدة البلاد.ونفى ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن أن مجلس الأمن كان بصدد عقد جلسة حول الكاميرون في الثالث عشر من مايو الجارى.. موضحًا أن وسائل الإعلام خلطت بين الجلسات الرسمية لمجلس الأمن والجلسات التشاورية غير الرسمية التي عقدت بمبادرة من أعضاء المجلس لمناقشة الوضع الإنساني في الكاميرون.وشدد على أن الكاميرون، كما أكدت وزارة الخارجية، أظهرت شعورًا كبيرًا بالمسئولية لإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي تواجهها، حيث راعت حماية حقوق الإنسان، وقدمت الدعم اللازم لضحايا الإرهاب في المناطق المتأثرة، ومن ثم فإنها ترفض أى نوع من أنواع التدخل في شئونها الداخلية، وأنها استفادت من دروس الفشل الذريع للتدخلات في بعض الدول بمبادرة من بعض الدول الأجنبية التي لا تكترث بحماية الأشخاص، ولكن فقط بمصالحها الخاصة، وأنها تصر على إيجاد حلول داخلية "كاميرونية" مئة في المئة.وأكد التزام بلاده بحقوق الإنسان وبمبادئ تقديم الدعم غير المشروط للضحايا، ولكنها لا تسمح بالاختفاء وراء هذه المشكلة للنيل من سيادتها ووحدة أراضيها، وأنها لن تألو جهدًا في سبيل البحث عن وسائل تهدئة للتوتر الاجتماعي من أجل عودة السلام.