جزائريون يحتشدون وسط العاصمة مرددين شعارات رافضة للانتخابات

خرج آلاف الطلبة الجزائريين، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، اليوم الأحد، احتفالا باليوم الوطني للطالب.
واحتشد الطلبة في ساحة البريد المركزي بالعاصمة، رافعين شعاراترافضة للانتخابات ومطالبة بتنحي رموز نظام بوتفليقة.
وحاول المتظاهرون التوجه إلى مقر المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، بعد أن منعتهم قوات
ويسعى الطلبة من خلال هذه التحركات إلى التأكيد على إصرارهم وتمسكهم بمطالبهم الرافضة لمشاركة الشخصيات التي كانت مقربة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في المرحلة الانتقالية وفي تنظيم الانتخابات القادمة.
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