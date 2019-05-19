أمير الكويت يتسلم دعوة القمة الإسلامية

تسلم الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، دعوة من خادم الحرمين للمشاركة بمؤتمر القمة الإسلامية في 31 الجاري، وقام بتسليم الرسالة السفير السعودي لدى البلاد، الأمير سلطان بن الجاري، وقام بتسليم الرسالة السفير السعودي لدى البلاد، الأمير سلطان بنسعد بن خالد آل سعود. على الصعيد ذاته تلقى سمو الأمير دعوة رسمية لزيارة باكستان، قدمها لسموه وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود القرشي.

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