المملكة تحول وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

أعلنت المملكة أنها قامت حولت مبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني، بناء على ما أعلن في 16 شعبان 1440 الموافق 21 أبريل 2019م، عن تقديم حزمة مشتركة من المساعدات من المملكة العربية السعودية ، ودولة الامارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، بمبلغ 3 مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار أميركي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ 937.500.000 تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني.

وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.