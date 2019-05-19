المملكة تحول وديعة بمبلغ 250 مليون دولار لحساب البنك المركزي السوداني

وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قامت وزارة المالية بإيداع مبلغ 937.500.000 تسعمائة وسبعة وثلاثين مليون وخمسمائة ألف ريال، ما يعادل مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أمريكي، لحساب البنك المركزي السوداني.
وأكد وزير المالية محمد الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس - بإذن الله - إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.
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