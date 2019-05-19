4 مبررات لترمب من أجل حربه ضد إيران

حددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مبرراتها وحججها بشأن الحرب المحتمل وقوعها ضد إيران، وتكشف التحليلات في أميركا أن أقوال وأفعال المسؤولين الأميركيين تشير إلى أنهم قد يلجؤون إلى قرار استخدام القوة كمبرر لتجاوز الكونجرس. كما أن صقور إدارة ترمب، يتقدمهم جون بولتون، مستعدون للذهاب إلى الحرب، ولكن يجب ترتيب الحجج القوية لذلك، وهو ما تعمل عليه الإدارة الحالية. أقوى حجج استخدام القوة ضد إيران اعتبار إيران تهديدا إرهابيا مباشرا للولايات المتحدة ربط طهران بمساعدة القاعدة Advertisements معلومات استخباراتية تؤكد شروع إيران في عمل عسكري ضد أميركا وجود ذراع للجيش الإيراني كمنظمة إرهابية أجنبي



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