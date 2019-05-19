​​​​​​​17 جريحا في انفجار استهدف حافلة سياح قرب الاهرامات في القاهرة

قالت وسائل إعلام ومواقع إخبارية إن انفجارًا وقع في حافلة سياحية أمام المتحف المصري الكبير بمحافظة الجيزة، أوقع 17 جريحا، بينهم 10 مصريين و7 سياح، بحسب مصادر أمنية وطبية، وقالت المصادر أن الحافلة كانت تقل سياحا من جنوب افريقيا، وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الاهرامات بالجيزة، وأكد المصدر الأمني أن "انفجار جسم غريب ادى الى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فردا من جنوب افريقيا وسيارة ملاكي يستقلها 4 مواطنين مصريين"، وأضاف "حدثت إصابة لبعضهم بخدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم".



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