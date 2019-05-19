السعودية تودع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني

قامت وزارة المالية في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، بإيداع مبلغ مائتان وخمسون مليون دولار أميركي، لحساب البنك المركزي السوداني.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان أن هذه الوديعة تأتي امتداداً لدعم المملكة للشعب السوداني الشقيق، مضيفاً أن هذا الدعم سيعزز الوضعين المالي والاقتصادي في الجمهورية السودانية الشقيقة، لاسيما سعر صرف الجنيه السوداني، ما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية للمواطنين السودانيين.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد تعهدتا بتقديم حزمة مشتركة من المساعدات للأشقاء في السودان، بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أميركي، منها 500 مليون دولار أميركي، مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف، وصرف المبلغ المتبقي لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق، تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
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