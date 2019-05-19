مصر: 17 جريحاً جراء انفجار استهدف حافلة سياحية بالجيزة

أصيب 17 شخصاً على الأقل بينهم سياح من جنوب إفريقيا ومصريون في انفجار استهدف بعد ظهر، اليوم الأحد، حافلة سياحية قرب الأهرامات في القاهرة، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر، إن الحافلة كانت تقل سياحاً من جنوب إفريقيا. وتم استهدافها قرب موقع المتحف المصري الجديد في منطقة الأهرامات بالجيزة.

وأكد مصدر أمني أن "انفجار جسم غريب أدى الى تهشم زجاج حافلة يستقلها 25 فرداً من جنوب إفريقيا وسيارة ملاكي يستقلها أربعة مواطنين مصريين".

وأضاف "حدثت إصابة لبعضهم بخدوش نتيجه تهشم الزجاج الخاص بالسيارات وتم عمل الإسعافات الأوليه لهم".

وبحسب صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أدى الانفجار إلى تهشم زجاج العديد من نوافذ الحافلة.

وهذا هو الاعتداء الأول الذي يستهدف سياحاً في مصر منذ بداية العام 2019. اقرأ أيضاً.. الجيش المصري: مقتل 47 إرهابياً في سيناء

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