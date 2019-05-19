المعارضة السورية تتهم قوات النظام باستخدام الكيمياوي في ريف اللاذقية

اتهمت فصائل المعارضة السورية، اليوم الأحد، القوات الحكومية بقصف منطقة كبينة في ريف اللاذقية الشمالي بسلاح كيمياوي.

وقال قائد عسكري في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر: "خلال 48 ساعة الماضية قصفت القوات الحكومية محور كبينة بريف اللاذقية بأكثر من 500 قذيفة صاروخية ومدفعية وبراميل متفجرة ولم تستطع التقدم وقامت اليوم بقصف المنطقة بغاز الكلور".



وأضاف القائد العسكري: "بعد القصف بغاز الكلور بحوالي ساعة بدأت القوات الحكومية ومقاتلين من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني عملية اقتحام لمحور كبينة الاستراتيجي ".

وأشار إلى أن محاور تقدم القوات الحكومية تشهد أعنف المعارك حالياً حيث أطلقت القوات الحكومية عشرات الصواريخ ، لافتاً إلى تدمير ثلاث سيارات ومقتل وجرح أكثر من 20 عنصراً من القوات الحكومية والإيرانية .

وأكد القائد أن "القوات الحكومية فشلت أكثر من 10 مرات في التقدم والسيطرة على منطقة كبينة والتي تعتبر منطقة استراتيجية مهمة تمكنها من رصد المنطقة الممتدة من جسر الشغور في ريف إدلب وصولاً إلى سهل الغاب في ريف حماة .

وفي محافظة حماة ، قالت القوات الحكومية السورية إن "فصائل المعارضة أطلقت 12 قذيفة صاروخية وهاون على المناطق الآمنة في محور الحماميات بريف حماة الشمالي . وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "وحدات من الجيش ترد بضربات مركزة على خروقات جبهة النصرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد ما أدى إلى تدمير عدد من أوكارهم على محور الحويز الكركات بريف حماة الشمالي".

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