كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرى فلسطينيون يهددون بإحراق زنازينهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هدد عدد من الأسرى الفلسطينيين، في سجن رامون الصحراوي، بإحراق أقسامهم، رداً على قرار الاحتلال بنقلهم من الأقسام التي يقيمون فيها.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن "أسرى حركة حماس في سجن رامون الصحراوي، رفضوا الانتقال إلى قسم نصبت فيه أجهزة للتشويش على تغطية الهواتف الخليويّة".

وأضافت، أن "الأسرى أبلغوا مصلحة السجون الإسرائيلية أنهم لن ينتقلوا إلى القسم رقم 1 في السجن، وهددوا بإحراق زنازينهم إذا نقلوا إلى هناك بالقوة".

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وتشير تقارير فلسطينية، إلى أن الأسرى الفلسطينيين أحرقوا 10 زنازين منذ مارس الماضي، احتجاجاً على ممارسات الاحتلال.

وأنهى الأسرى الفلسطينيون، الشهر الماضي، إضراباً جماعياً مفتوحاً عن الطعام، طالبوا خلاله بوقف تركيب اجهزة التشويش على الاتصالات والتي تسبب آثاراً صحية مضرة بهم.

لكن سلطات الاحتلال ما زالت تماطل في تنفيذ بنود الاتفاق مع الأسرى الفلسطينيين، بخاصة الأجزاء المتعلقة بتركيب هواتف عمومية، وهي الخطوة التي عارضها جهاز الشاباك الإسرائيلي.