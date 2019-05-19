كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتهام جنديين في مالطا بجرائم عرقية ضد مهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهمت السلطات في مالطا، جنديين مالطيين بارتكاب جرائم عرقية في مقتل مهاجر، وقد دافع الرجلان في التهم التي تورطوا فيها في إطلاق النار على مهاجر من ساحل العاج بدوافع عنصرية، وقالا، إنهم ليسا مذنبين.

وأُتهم كل من؛ لورين سيسكلونا وفرانشيسكو فينيتش، اليوم الأحد، بمحاولة اغتيال رجلين آخرين من غينيا وجامبيا في 6 أبريل، وأُصيبوا بجروح خطيرة في الهجوم.

وكما جاء في "فوكس نيوز"، يُعتقد أن مقتل الإيفواري لاسانا سيسي، هو أول هجوم لدوافع عنصرية في مالطا.

ويكون الحكم في التهم، التي تشمل الكراهية العنصرية وارتكاب جريمة ذات دوافع عنصرية، بأطول عقوبة في السجن.