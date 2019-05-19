كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا: قوات الحكومة السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، أن قوات الحكومة السورية أوقفت إطلاق النار من جانب واحد في محافظة إدلب الشمالية، آخر معقل رئيسي للمتمردين.

وفي بيان مقتضب، اليوم الأحد، قال مركز التوفيق بين الجانبين المتحاربين في وزارة الدفاع الروسية في سوريا، إن القوات الحكومية توقفت عن إطلاق النار حتى منتصف الليل. ووصفت الخطوة بأنها أحادية الجانب، لكنها لم تذكر التفاصيل.

واندلع القتال في إدلب أواخر الشهر الماضي، مما أدى إلى خرق وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه روسيا وتركيا والذي كان ساري المفعول منذ سبتمبر.