كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الليبي يصدر بيانا شديد اللهجة ضد قطر وتركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكرت سلطات شرق ليبيا التجاهل الدولي إزاء شحنات الأسلحة التي ترسلها تركيا لدعم الميليشيات والمتطرفين وقتل الليبيين، رغم حظر السلاح المفروض على البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وأصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي التابعة للبرلمان الليبي، بياناً تعبر فيه، عن استغرابها من صمت البعثة الأممية إلى ليبيا على انتهاك الحظر الدولي على السلاح، وتجاهلها لشحنات الأسلحة والذخائر التي يتم تفريغها على مقربة من مقرّها بالعاصمة طرابلس، وفق ما أوردته صحيفة المتوسط الليبية، اليوم الأحد.

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وندّدت اللجنة، بـ"الدعم غير المحدود من دولتي قطر وتركيا لعصابات داعش والقاعدة في العاصمة طرابلس"، وطالبت الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف "التدخل السافر لهذه الدول في الشأن الليبي الداخلي".

وتعد شحنة الأسلحة التي وصلت أمس السبت العاصمة الليبية طرابلس، هي أحدث دعم عسكري تقدّمه تركيا للمليشيات المسلّحة، لكنّه أصبح دعماً علنياً، بعدما كان إرسال الأسلحة يتمّ في الخفاء وداخل حاويات معدّة لنقل الأغذية أو المواد المنزلية.