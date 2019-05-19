كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة لـ"إيطاليا": المرسوم المقترح ينتهك حقوق المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أخبر محققو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة إيطاليا، أن المرسوم المقترح لإضفاء الطابع الرسمي على إغلاق الموانئ الإيطالية لمساعدة الجماعات التي تنقذ المهاجرين في البحر ينتهك القانون الدولي.
وفي رسالة موجهة إلى الحكومة الإيطالية، قال المحققون، إن المرسوم يبدو "محاولة سياسية أخرى لتجريم عمليات البحث والإنقاذ التي تزيد من حدة مناخ العداء وكراهية الأجانب ضد المهاجرين".
وتقول رسالة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن هذه الإجراءات ستنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين، والتي تنص عليها اتفاقيات الأمم المتحدة.
كما جاء فيها، أن إيطاليا مُلزمة بإنقاذ المهاجرين الذين يعيشون في محنة، ولا يمكنها أن تمنع الآخرين من القيام بذلك.
واقترح وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني، وهو شعبوي متشدد، المرسوم قبل انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، حيث تأمل الأحزاب القومية المناهضة للمهاجرين في تحقيق مكاسب قوية.