كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فقدان 8 أشخاص بعد انقلاب قارب في نهر السند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انقلب قارب يحمل 14 شخصًا، جميعهم من نفس العائلة في ماتيري، في نهر السند، اليوم الأحد، وتم انقاذ ستة اشخاص وتم انتشال ثلاث جثث من النهر حتى الآن.

ووفق تقارير وسائل الإعلام، تبحث فرق الإنقاذ عن الأشخاص الخمسة الآخرين، وكان جميع الناس من قبيلة سولانجي.

وأكد نائب مفوض ماتيري، أن هناك 14 شخصًا في القارب. وقال، إنهم طلبوا من البحرية الباكستانية المساعدة في عملية الإنقاذ.

وتم تسليم الجثث الثلاث للعائلة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية الطبية.