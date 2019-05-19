كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات النيبالية تستعيد جثامين متسلقين هنود من جبل كانشنجونغا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعاد رجال الانقاذ في نيبال جثتي متسلقين هنديين توفيا في جبل كانشنجونغا الأسبوع الماضي ونقلوهما إلى العاصمة النيبالية كاتماندو.

وكما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، تم نقل جثتي بليباب بيديا وكونتال كانرار أولاً من قبل رجال الإنقاذ من أعلى المعسكر إلى المخيم السفلي، ثم أخذتهما طائرة هليكوبتر، اليوم الأحد. حيث أنه لا يمكن لطائرات الهليكوبتر الوصول إلى المخيمات السفلية على قمم جبال الهيمالايا العالية.

كان "بيديا" قد تسلق كانشنجونجا، ثالث أعلى قمة في العالم، بينما كان كانرار في طريقه إلى الأعلى لكنه مرض و مات.

ويعتقد أنهم كانوا يعانون من داء المرتفعات وقرصة برد، ولكن سيتم إجراء تشريح في مستشفى في كاتماندو حيث يتم التحفظ على الجثث.