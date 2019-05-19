الكوميدي “بهلول” يتزوج للمرة الثالثة – فيديو

كشف الفنان الكوميدي، محمد عزام، الشهير بـ”بهلول”، أمس السبت، أنه تزوج للمرة الثالثة في حياته، كما نشر صورا مع زوجته الجديدة.

وشارك بهلول مقطع فيديو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” يحتوي على صوره رفقة زوجته، وعلق عليها: “وأخيرا الفيديو الذي يبحث عنه الجميع هذه هي زوجتي العزيزة”.

وأرفق بهلول صوره مع زوجته بأغنية “ماننساك”، التي قدمها بصوته، وتعود لفيلم “ألو 15”.

وتزوج عزام للمرة الثالثة في حياته، ويملك 7 أبناء، 6 من طليقته الأولى، وطفل من طليقته الثانية، نورة، التي سربت مشاكل الانفصال بينهما إلى الجمهور قبل أزيد من سنة.