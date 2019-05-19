باطمة تزور ضريح محمد الخامس – صور

زارت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، أول أمس الجمعة، ضريح الملك الراحل محمد الخامس، تزامنا مع ذكرى وفاته.

وانضمت دنيا إلى الزيارة، التي نظمها أعضاء الهيأة الملكية المغربية، وشاركت صورها، أمس السبت، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

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وكتبت دنيا في تعليقها على الصور: “من زيارتي لضريح المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله ثراه تخليدا لذكرى وفاته. شكرا للهيأة الملكية المغربية على إشرافهم، واهتمامهم، وعلى رأسهم الأستاذة حنان الوردي، والأستاذ محمد بوصفيحة”.

وكانت دنيا قد كشفت أن حنان الوردي، ومحمد بوصفيحة، هما من جنود خفاء عملها المقبل، الذي يتغنى بالصحراء المغربية، وصور على شكل فيديو كليب في مدينة الداخلة.