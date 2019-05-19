مصر.. تفجير دموي يستهدف حافلة سياحية ويُسقط جرحى

اهتزت العاصمة المصرية، اليوم الأحد، على وقع انفجار فوي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء، أن 14 شخصاً أصيبوا، بانفجار استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير بالقاهرة. ولم تعلن السلطات المصرية إلى حدود الساعة عن تفاصيل الانفجار، فيما تعيش البلاد منذ مدة على واقع عمليات اعتداء في مناطق متفرقة من البلاد.

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